Mit Maserati über Spanische Treppe: Prozess

Lenker will nur GPS gefolgt sein

Der Ingenieur erklärte, dass er seinem GPS gefolgt sei und versehentlich auf die Treppe geraten sein. Dies wurde auch von einer rumänischen Frau bestätigt, die sich mit ihm im Wagen befand. Die Anklage gegen ihn lautet auf Verunstaltung eines Kulturguts, was in Italien mit Haftstrafen von zwei bis fünf Jahren geahndet wird. In dem Prozess soll die Gemeinde Rom als Zivilklägerin auftreten. Der Schaden wurde auf rund 50.000 Euro beziffert.