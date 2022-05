Spanische Treppe befahren: Maserati-Lenker gefasst

Der Mann sei am Mailänder Flughafen gefasst worden, als er den Wagen bei einer Autovermietung zurückgeben wollte. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf Mittwoch den Maserati an der Kirche Trinità dei Monti über die Stufen hinunter gelenkt haben. Mindestens drei Stufen seien beschädigt, sagte der Polizeisprecher. Der Vorfall sei mit Videokameras aufgenommen worden. Mithilfe von Passanten konnte der Fahrer laut Medienberichten die Treppe verlassen und fuhr davon.