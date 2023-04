Ungarn warnt vor China und verhandelt mit Russland

Ungarns Position im Ukraine-Krieg

Das EU- und NATO-Mitglied Ungarn fährt in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der benachbarten Ukraine eine eigene Strategie. Ministerpräsident Viktor Orban verurteilte die russische Aggression, ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin namentlich zu kritisieren. Orban unterhielt vor dem Krieg sowohl zu Putin als auch zum weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, einem Verbündeten Putins, enge Beziehungen. Er weigert sich, Waffen an die Ukraine zu liefern, und fordert stattdessen einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche.