Ungarns Außenminister in Minsk: „Leben retten“

Tichanowskaja übt schwere Kritik an Ungarn

Die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja übte heftige Kritik an Szijjartos Besuch in Minsk: „Das illegitime Regime in Minsk ist verantwortlich für schreckliche Straftaten gegen Weißrussen und ist auch ein Komplize in Russlands Krieg. Wie kann der ungarische Außenminister ein möglicher Freund dieser Usurpatoren sein?“ Ryhor Nischnikow vom Finnischen Institut für Internationale Beziehungen stellte zur Reise Szijjartos fest, dieser hätte nicht die EU vertreten. „Ungarn testet die Grenzen des Möglichen aus. Es wird genau beobachten, wie Brüssel darauf reagiert“, so Nischnikow weiter.