Bestürzung nach tödlichem Unglück am Fischteich

Auto rollte in Fluss

Am Ostermontag gegen fünf Uhr in der Früh musste die Stadtfeuerwehr Oberwart ausrücken. Aus vorerst ungeklärter Ursache ist ein Auto in die Pinka gerollt. „Mit einer Seilwinde konnten wir den Pkw auf die Straße ziehen. Leicht beschädigt, wurde der Wagen auf einem Parkplatz abgestellt“, so die freiwilligen Helfer.