Abba-Gitarrist Lasse Wellander (70) gestorben

Wellander war kein eigentliches Bandmitglied von Abba, begleitete das Quartett (Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad) ab den 1970er-Jahren aber viele Jahre lang auf mehreren Touren und Alben. Er wirkte auch an dem Soundtrack der „Mamma Mia“-Filme mit und spielte mit anderen schwedischen Musikern wie Pugh Rogefeldt und Ted Gärdestad. „Wir erinnern uns an die freundlichen Worte, den Sinn für Humor, das lächelnde Gesicht und die musikalische Brillanz des Mannes, der so eine wichtige Rolle in der Geschichte von Abba gespielt hat“, sagte die Band Abba zur britischen Nachrichtenagentur PA.