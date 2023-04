Handschellen „beruhigten“ aggressiven Alko-Lenker

Der 36-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Samstag kurz nach 13 Uhr mit seinem Pkw in stark alkoholisiertem Zustand in Bad Ischl auf der B145. Die durch Zeugen verständigten Polizisten der Polizeiinspektion Bad Goisern und Bad Ischl konnten den Alkolenker schließlich in Bad Ischl an einer Tankstelle anhalten. Ihren Aussagen zufolge war er auf der Fahrt von Bad Goisern nach Bad Ischl besonders rücksichtslos unterwegs gewesen. Eine Kollision mit dem Gegenverkehr sei im letzten Moment durch ein Ausweichmanöver eines entgegenkommenden Lenkers verhindert worden.