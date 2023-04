Neue Lösung im Eugendorfer Streit um Müll

Denn seit einigen Wochen kann der Sack direkt und jederzeit im Altstoffsammelhof des Ortes abgegeben werden - und muss nicht wie bisher an der Straße abgelegt werden. „Das wird sehr gut angenommen“, erklärt Strasser. „Der Container muss wöchentlich geleert werden, da er voll ist.“ Der Ortschef will verhindern, dass die Säcke zu lange in den Wohnungen gelagert werden. Bei den Bürgen komme die Maßnahme gut an.