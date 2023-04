„Wir sind kurz vor dem Kollaps“

Gut 20 Betten sind derzeit im Seniorenheim der Flachgauer Gemeinde Grödig nicht besetzt – rund 25 Prozent. Dabei gibt es laut Bürgermeister Herbert Schober eine lange Warteliste. Warum die Menschen nicht aufgenommen werden können? Personalmangel, so wie in vielen Einrichtungen im Bundesland. „Wir sind dabei kurz vor dem Kollaps“, sagt der Ortschef. Nicht nur das bestehende Personal ist seit Jahren überlastet, auch die pflegenden Angehörigen stoßen an ihre Grenzen. Dazu kommt die immer schwieriger werdende Finanzierung der Einrichtung in der Untersberggemeinde.