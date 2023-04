Kameras im Iran sollen Kopftuchpflicht überwachen

Die iranische Regierung verschärft ihr Vorgehen gegen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zeigen, weiter. An öffentlichen Plätzen und Straßen würden Kameras installiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Mädchen und Frauen, die gegen die Kleidervorschriften verstoßen, erhalten eine Warnung per SMS.