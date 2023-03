Ohne Kopftuch getanzt: Sorge um Iranerinnen

Sänger verbreitete das Video

Das Ursprungsvideo mit den tanzenden Frauen war in der vergangenen Woche in Online-Netzwerken verbreitet worden und immer beliebter geworden. Die fünf Frauen tanzen darin in der Hauptstadt Teheran mit offenen Haaren zu dem Song „Calm Down“ des nigerianischen Sängers Rema. Dieser hatte das Video weiterverbreitet und dazu geschrieben: „Für all die wunderbaren Frauen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Ihr seid eine Quelle der Inspiration, ich singe mit euch und ich träume mit euch.“