Frühlingserwachen im Großen Walsertal

Eine Wanderung zum Seewaldsee im Großen Walsertal lohnt sich bei jedem Wetter. Das Gewässer ist über verschiedenste Routen zu erreichen. Die direkteste startet an der Busstation „Säge“ in der Gemeinde Fontanella. Der Name leitet sich von „fontana“ ab, was Brunnen bedeutet. Von der Haltestelle geht es der einspurigen Straße folgend über Garlitt in knapp einer Stunde bis zum Ziel. Man kann die Tour aber auch von Faschina aus gehen. Dort startet der Weg bei der schön gelegenen St. Anna Kapelle. Josef Hartmann ließ den kleinen Sakralbau um 1700 errichten. Der gebürtige Walser (1662 bis 1732) studierte bei den Jesuiten in Feldkirch und erwarb sich so das Doktorat. Schließlich übersiedelte Hartmann nach Wien, wo er sich vom Gerichtsschreiber bis zum Richter und Stadtrat emporarbeitete. Von 1717 bis 1720 sowie von 1725 bis 1727 amtierte der Vorarlberger sogar als Bürgermeister der Stadt Wien.