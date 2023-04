Wiener Polizist nach Zimmerbrand im Spital

Nach einem Zimmerbrand in der Salzachstraße in der Brigittenau hat die Wiener Berufsrettung am Donnerstag mehr als ein Dutzend Personen mit einer leichten Rauchgasvergiftung betreut. Glücklicherweise konnten alle in häusliche Pflege entlassen werden, lediglich ein junger Polizist wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, berichteten die Helfer am Freitag.