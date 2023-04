Was kann der Planet B? Schüler starten Mission

Ein selbst gebauter, 350 Gramm schwerer Minisatellit in der Größe einer Getränkedose wird mit einer Rakete des Space-Teams der TU Wien in die Luft katapultiert. Auf etwa 500 Metern Höhe geht der Satellit in den Sinkflug über, in dem er mit Sensoren Temperatur und Luftdruck misst.