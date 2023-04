Pflegelehre als Rezept gegen Personalengpass?

Einführung einer Pflegelehre gefordert

Thematisiert wurde neben der sogenannten Inländerdiskriminierung in Bezug auf die Anrechnung der Vordienstzeiten – wir berichteten – vor allem auch der Fachkräftemangel und die Einführung einer Pflegelehre. „Das Argument, dass junge Menschen von Schwerkranken oder Sterbenden ferngehalten werden sollen, ist für mich nicht nachvollziehbar, denn wenn erst einmal eine Lehre begonnen wird, steigt man nicht mehr so schnell um. Deshalb wäre es wichtig, die Jungen von Anfang an langsam an die Sache heranzuführen. In der Schweiz funktioniert die Pflegelehre ja auch“, meint Angerer, der die offene Kommunikation mit den Krankenhaus-Mitarbeitern lobt.