Obergrenze: EU nimmt nun unser Bargeld ins Visier

Jedes Jahr werden in der EU illegale Einnahmen in Milliardenhöhe reingewaschen, die dunklen Geldflüsse finanzieren Terrorismus und Korruption. Brüssel will nun den Kampf gegen Geldwäsche intensivieren. Allerdings: Ein Teil des geplanten Pakets ist in vielen Ländern, so auch in Österreich, besonders umstritten - eine Obergrenze für Bargeld.