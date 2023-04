Berlusconi mit Atemproblemen auf Intensivstation

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Mittwoch in die Mailänder Klinik San Raffaele eingeliefert worden. Er liege wegen akuter Atembeschwerden auf der Intensivstation, berichteten italienische Medien. Bereits vergangene Woche hatte der 86-Jährige wegen Herzrhythmusstörungen vier Tage in der San-Raffaele-Klinik verbracht.