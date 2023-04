Kindernagellack: 2 Proben mit schädlichen Stoffen

Kinder kauen an den Lacken

Bei Kindern sei die Aufnahme von Problemsubstanzen in Nagellacken nahezu unvermeidbar, da sie gerne an den Nägeln kauen, so die AK. Als besonders vulnerable Gruppe seien sie aber besonders zu schützen. Zwar konnten in sechs Proben Blei, in einer Arsen nachgewiesen werden, jedoch in so geringen Mengen, dass sie als technisch unvermeidbare Verunreinigung gelten bzw. sich kein nennenswertes Risiko durch die Verwendung dieser Produkte ableiten lässt. Bei vier Proben lagen die Schwermetallgehalte sogar unterhalb der Nachweisgrenze.