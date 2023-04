Syrer (34) stach Opfer mit Messer in den Rücken

Am Montag, kurz vor Mitternacht, sackte ein 23-jähriger Syrer in einem Wohnhaus in Salzburg-Schallmoos mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung zusammen. Ein Landsmann (34) griff zuvor im Zuge eines Streits zu einem Messer, stach seinem jüngeren Kontrahenten in den Rücken. Außerdem soll ein anderer Syrer (32) versucht haben, mit einer Taschenlampe auf den jungen Mann einzuschlagen.