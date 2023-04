Millionär will Nadja abd el Farrag jetzt helfen

Freunde und Wegbegleiter waren in den letzten Wochen in Sorge um Nadja abd el Farrag, wandten sich sogar an die Öffentlichkeit und meldeten die 58-Jährige als vermisst. Wie es hieß, müsse sich „Naddel“ vor einem vermeintlichen Freund, der sie bedroht, verstecken. Jetzt bekommt die Bohlen-Ex ein überraschendes Angebot von einem Millionär, der ihr aus der Krise helfen möchte.