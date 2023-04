Das kostet eine Übernachtung am Campingplatz

Sei es im ausgebauten Van, im Wohnwagen oder klassisch im Zelt - Camping boomt. Anstatt im Hotel oder in der Ferienwohnung einzuchecken, übernachten viele Urlauber auf dem Campingplatz. Auch in Niederösterreich wird Camping immer beliebter. Wie viel Sie heuer für eine Übernachtung in Niederösterreich, in den übrigen Bundesländern sowie in anderen Ländern Europas zahlen müssen, hat sich die „Krone“ angesehen.