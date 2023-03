Experte: „Exit-Möglichkeiten sind sehr beschränkt“

RBI dient anderen westlichen Banken als Brücke

Daher müsse die RBI jetzt vor allem glaubhaft machen, dass sich das Geschäft in Russland weiter reduzieren werde. Im vergangenen Jahr habe sie in Russland bereits ungefähr 30 Prozent der Kredite an russische Institutionen und Unternehmen reduziert. An sich sei das Geschäft dort sehr profitabel, die Profite in Russland hätten rund 60 Prozent des RBI-Konzerns ausgemacht. „Inzwischen führen alle größeren europäischen und amerikanischen Unternehmen, die noch vor Ort sind, ihre Transfers im großen Teil über die RBI in den Westen über das Swiftsystem durch“, so Holzner.