So will Kiew die Krim „entgiften“ und zurückholen

Die Bedeutung Melitopols

Unabhängig davon dürften schon erste Bemühungen der ukrainischen Armee erfolgt sein, um den Nachschub der russischen Truppen abzuschneiden. Am Sonntag kam es in einer russischen Militäreinrichtung der strategisch bedeutenden Stadt Melitopol zu mehreren Explosionen. Diese ereigneten sich in einer Eisenbahnremise, die von den Besatzern für Reparaturen und als Treibstoff- und Munitionslager genützt werde, sagte der gewählte Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow. Schon bei einem Angriff am Montag sei das Dach des Lagers beschädigt worden. Dutzende Soldaten seien „eliminiert“ worden, so Fedorow. „Gegen 9.30 Uhr wurden mindestens sechs Explosionen in der derzeit besetzten Stadt Melitopol vernommen“, so Fedorow im ukrainischen Fernsehen. Alle Explosionen hätten sich auf dem Eisenbahngelände ereignet. Es sei noch unklar, welche Verluste der Feind durch die Explosionen am Sonntag erlitten habe.