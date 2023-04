„Sehe nicht ein, an den Herd geschickt zu werden“

Schulwechsel würde Familie in die Bredouille bringen

Ihr ältester Sohn ist schon in der Volksschule, die älteste Tochter sollte im Herbst folgen, absolvierte den Eignungstest mit Bravour. Doch dann der Schock: Die Schulen im Norden der Stadt seien zu voll. Eichbergers Tochter könne nicht in die Gnigler Schule gehen, solle andernorts eingeschult werden. „Diese Schule liegt aber in einer anderen Richtung, hat keinen Kindergarten“, lässt Eichberger wissen.