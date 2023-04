„Nur Tore machen einen Stürmer richtig glücklich!“

Mit dem ausverkauften Hit Sturm - Rapid geht heute (17 Uhr, Merkur Arena) die Meisterrunde los, jetzt sind die großen Teams unter sich! Der Titelkampf wird auch zur idealen Bühne für die Scharfschützen der Bundesliga: Rapids Guido Burgstaller (13 Treffer) ist auf der Jagd nach Klagenfurts Spitzenreiter Markus Pink (16 Tore), doch auch Sturms Topscorer hat Blut geleckt: Emanuel Emegha ist in den letzten Wochen in einen echten „Lauf“ gekommen, was er bei seiner Premiere in Hollands U20-Nationalteam beim 2:1 gegen Frankreich mit einem Doppelpack unterstrichen hat.