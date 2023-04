Grandiose Weltpremiere eines neuen Musicals

“Ich will kämpfen, bis die Welt gut ist“, notierte Ruth Maier im Oktober 1938 in ihr Notizbuch. Die Wienerin war gerade 18 geworden und die Welt, auf die sie sich so gefreut hatte, weil sie darin die Liebe vermutete, ging in Brüche. Mit 19 floh sie nach Norwegen, fühlte sich frei, bis auch der Norden von den Nazis besetzt wurde. Mit 22 Jahren wurde sie deportiert und in Auschwitz ermordet. Wie wird aus dem Holocaust ein Musical?