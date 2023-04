Wissenschaftler warnen vor erster Oktopus-Farm

Tausend Gemeinschaftsbecken in zweistöckigem Gebäude

2019 teilte das spanische Fischerunternehmen Nueva Pescanova mit, dass ihnen der Durchbruch gelungen sei. Aus nun enthüllten Plänen geht hervor, dass die Kraken in tausend Gemeinschaftsbecken in einem zweistöckigen Gebäude im Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria untergebracht werden - zeitweise unter Dauerlicht.