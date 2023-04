„Ich kann nicht sagen, dass ich zum Leben aufhöre“

Wie wird es nach der Bounce Fight Night mit mit dir und dem Bounce weitergehen?

Momentan ist es so, dass ich noch viele Untersuchungen vor mir habe. Im April bin ich im neurologischen Zentrum am Rosenhügel für einen Monat in Therapie. Medikamentös schaue ich, dass die Einstellung so wirkt, dass die ganzen Symptome so gut wie verschwinden. Aber im Grunde genommen rennt alles weiter, wir haben das Personal. Ich werde delegieren und versuchen, mit meinen Trainern alles abzusprechen und zu planen, sodass sie das übernehmen, bis ich wieder zurück bin. Aber es ist natürlich auch so, dass ich das Team vergrößern werde und zusätzliche Trainer finden muss, die mich ersetzen, weil die operative Arbeit - mit dem Trainersein - weniger werden muss.