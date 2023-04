Marillenblüte eröffnete den EU-Wahlkampf in NÖ

Sarah Wiener ortet „Panikmache“

„Hier wird massive Panikmache und Populismus betrieben und leider verdreht, was eigentlich Sache ist. Bei der neuen Verordnung geht es darum, der alten Richtlinie zu mehr Wirksamkeit zu verhelfen, Pestizide nachhaltig bis 2030 zu reduzieren“, entgegnet ihm sein grünes Parlaments-Pendant Sarah Wiener. Die berühmte Köchin meint, dass ein Totalverbot von Pestiziden in sensiblen Gebieten vom Tisch sei und es nur noch darum gehe, praktikable Lösungen für Natur und Landwirtschaft zu finden. Ihr Vorschlag sei ein Kompromiss zu jenem der Kommission und lasse Pestizide aus dem biologischen Anbau in Natura2000-Gebieten zu.