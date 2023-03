Wachauer Marillen geraten wieder ins Visier der EU

Auch heuer entpuppte sich die Marillenblüte in der Wachau wieder als echtes Millionengeschäft für die Gastronomie. Das Naturspektakel lockte Tausende Touristen in die Welterberegion. Aktuell blühen in der Wachau aber nicht nur die Bäume, sondern den Marillenbauern und Winzern auch schwere Zeiten. Die Blütenpracht in der Wachau könnte für immer verwelken, wird befürchtet!