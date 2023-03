Umstrittenes Loipenprojekt vor nächster Hürde

Kontroversielles Thema für ÖVP

Auch in der ÖVP wird laut Fraktionsobmann Bernhard Kastner das Projekt kontroversiell diskutiert: „Wir stehen aber zum Grundsatzbeschluss des Gemeinderats aus dem Vorjahr. Nur so können endlich alle notwendigen Pläne und Zahlen auf den Tisch kommen“. Bis dahin wird es keine Entscheidung über eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde geben. „Das Projekt befindet sich nicht in unserer Prioritätenliste. Das Pflichtschulzentrum, die Krabbelstube und die LED-Straßenbeleuchtung hingegen schon“, so Kastner.