„Ich möchte SportlerInnen betreuen, vermarkten, die Persönlichkeit hervorstreichen. Das Karriereende kommt für alle irgendwann, die Positionierung außerhalb des Sports ist deshalb durchaus wichtig.Es ist auch eine Laufbahnbegleitung. Man muss nicht in ein Loch fallen, wenn das Karriereende naht“, so Schnaderbeck. Die einen Bachelor in Sportsmanagement sowie einen Master in Wirtschaftspsychologie hat.„Doch die beste Ausbildung war meine eigene.Ich habe mir während der Karriere ein zweites Standbein als Vortragende aufgebaut und Partner für die Karriere danach gefunden, habe somit Erfahrung und bin glaubwürdig.“