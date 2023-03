Österreich gelingt gegen Spanien EM-Quali-Poolsieg

„Jetzt hoffe ich, dass wir in Schweden eine Medaille machen“

„Wir sind Erster in der Gruppe geworden. Jetzt hoffe ich, dass wir in Schweden eine Medaille machen“, sagte Kolodziejczyk im ORF-Interview. Von ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl gab es für den Vize-Staatsmeister ein dickes Lob: „Es war eine hervorragende Leistung beim Teamdebüt, er hat sich ausgezeichnet.“ Auch Schlager hat es gefallen, er empfahl aber für künftig die Einbindung von Gardos und Co.: „Ich glaube, dass die Mannschaft dann insgesamt leistungsfähiger ist.“