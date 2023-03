Aich/Dob erneut in Final-Serie um Männer-Titel

Die Kärntner siegten am Mittwoch in Spiel 4 der Semifinal-Serie gegen TSV Hartberg daheim 3:0 (19,25,20) und gewannen damit die „Best Of Five“-Serie 3:1. Im Vorjahr war Aich/Dob in der „Best Of Seven“-Final-Serie Union Waldviertel 0:4 unterlegen, diesmal geht es gegen Grunddurchgangssieger Hypo Tirol. Die Innsbrucker hatten ihr Semifinale gegen Ried/Innkreis 3:0 gewonnen.