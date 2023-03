US-Gigant Uber setzt Traditionsunternehmen zu

Drei Jahre später ist man beim Salzburger Traditionsunternehmen völlig entspannter. Das Geschäft sei 2022 überraschend gut gelaufen, der große US-Fahrdienstleister ist ein Konkurrent. Aber nicht mehr. „Uber darf ja auch nur mehr zehn Prozent unter dem verordneten Tarif verlangen. Genau so wie wir. Es gibt geregelte Verhältnisse“, sagt Gregor Lettner. Lettner, 46, ist Obmann von 81-11. Jener Firma im Beförderungsgewerbe, die aktuell 320 Taxis in der Mozartstadt stellt. Also einen Marktanteil von knapp 70 Prozent hat. „Wie Uber gekommen ist, sind einige Taxifahrer gleich auf Uber umgestiegen, weil sie gedacht haben, das ist die ganz große Chance. Seither sind aber viele zu Kreuze gekrochen, also zu uns zurückgekommen!“