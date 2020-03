Die Taxifahrer kritisieren jetzt Uber

Seit Mittwoch bringen Uber-Fahrer wieder die Salzburger in ihren Mietautos von A nach B. Eine Testphase, die seit Juni lief, hat eine „hohe Nachfrage“ ergeben, sagt Martin Essl, Österreich-Chef von Uber. „Wir wollen ein guter Partner für die Stadt sein und einen positiven Beitrag zu den lokalen Mobilitätsökosystemen leisten.“ Wie viele Uber-Fahrer es in Salzburg gibt, ist nicht bekannt. Uber nutzt hier Mietwagen-Unternehmen, damit der Service rechtlich überhaupt angeboten werden darf. Da jedoch für September eine neue Regelung in Form eines Einheitsgewerbes kommt, ist die österreichische Zukunft des US-amerikanischen Fahrdienstvermittlers noch unklar.