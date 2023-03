Ein Sprung in alte Zeiten

Es darf ein Abend erwartet werden, der Erinnerungen an große Momente wecken wird. Doch selbst beim ZDF, ausgeschrieben: Zweites Deutsches Fernsehen, war aller Anfang eher bescheiden: Am 1. April 1963 startete die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt in einem kleinen, in Holzbaracken untergebrachten Studio in Eschborn bei Frankfurt offiziell den bundesweiten Betrieb - mit einer staatstragenden Fernsehansprache. Bereits einen Tag später flimmerte der erste Werbespot über die Bildschirme jener Menschen, die sich damals das Luxusgut TV-Apparat leisten konnten.