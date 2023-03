Die härteste Tour durch die Grazer City

Am 17. Juni startet der Grawe Grazathlon, der Hindernislauf mitten im Herzen von Graz, bereits in die zehnte Runde. Wie jedes Jahr erwartet die Teilnehmer eine zehn Kilometer lange Strecke mit 20 aufregenden Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Brandneu ist die für alle bezwingbare Fünf-Kilometer-Distanz mit zehn Hindernissen. Start und Ziel ist jeweils im Augarten. Der krönende Abschluss der Grazathlon-Jubiläumsfeier wird die legendäre After-Run-Party sein. Auch Teambuilding wird erneut groß geschrieben. Angebote für Firmen, Vereine, Schulen oder andere Gruppen machen es einfacher als je zuvor, gemeinsam an den Start zu gehen und sich der sportlichen Herausforderung zu stellen.