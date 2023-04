Pink Pasta, pikante Cupcakes und „Hallo Frühling“

Pink Pasta

Zutaten: Nudeln nach Wahl, Paradeiser nach Wahl (Ochsenherz, Rispen-Paradeiser) 1-2 Knoblauchzehen, etwas Rucola/Basilikum, 50 g Feta oder Hirtenkäse, etwas Olivenöl, etwas Rote-Rüben-Saft, etwas Parmesan, 1 Zitrone, Salz, Pfeffer und frische Minze

Zum Garnieren: Rucola, frisch geröstete Pistazien, Pink Feta

Zubereitung: Die Pasta in Salzwasser „al dente“ kochen. Parallel dazu den Knoblauch, Zitronenabrieb und klein geschnittene Paradeiser sowie gehackten Rucola/Basilikum in etwas Olivenöl anrösten und schmelzen lassen. Ein wenig Parmesan darüberreiben (Bindung) und mit etwas Nudel-Kochwasser bzw. auf Wunsch mit Gemüsesuppe verdünnen und einköcheln lassen, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Den Fetakäse zerbröseln und mit Rote-Rüben-Saft tränken, bis alles schön rosa ist. Die Pasta zur Sauce in die Pfanne geben und vermengen. Pasta auf einem Teller anrichten und mit Rosa-Feta-Bröseln, Pistazien und Minze oder Basilikum dekorieren.