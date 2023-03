Bei Anstiftung zu Magersucht droht nun Gefängnis

Immer mehr Mädchen leiden an Essstörung

Immer mehr Mädchen leiden nach Angaben von Experten an Essstörungen. Der Entwurf konzentriert sich auf Vorbeugungskampagnen in den Schulen mithilfe von Psychologen und Ernährungsexperten. Die Initiatoren wollen klar machen, dass es sich bei Essstörungen um eine psychiatrische Pathologie handelt, die auch als soziale Krankheit anerkannt werden muss.