Nehammer und Thunberg | Seid ihr narrisch?

Nehammer und Thunberg. Was die Redakteurinnen und Redakteure der „Krone“ zu sagen und schreiben haben - das lesen Sie heute einmal mehr in der „Kronen Zeitung“ oder auf krone.at. Wenden wir uns diesmal lieber den Lesern zu. Wobei die Bandbreite der Meinungen 360 Grad abdeckt. Da kommen wirklich so ziemlich alle Ansichten vor. Nicht wenige zeigen etwa Sympathie für die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich, während diese von anderen strikt abgelehnt wird. In unserer heutigen Ausgabe wird Greta Thunberg von zwei Leserbriefschreibern massiv angegriffen - weil sie gerade ihre zweite Ehrendoktorwürde verliehen bekommt. Andere greifen Bundeskanzler Nehammer an, weil er sich so vehement für die Rettung des Verbrennungsmotors einsetzt. Manche finden die Idee gut, Christian Kern wieder an die Spitze der SPÖ zurückzuholen. Andere erinnern daran, dass gerade er es war, der seine Partei an den Rande des Abgrunds bugstierte. Die unterschiedlichsten Meinungen, die unterschiedlichsten Ansätze - in der „Krone“ haben sie alle Platz. Auch wenn wir sie längst nicht alle teilen müssen.