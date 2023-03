In Rohr gefangen: Feuerwehr rettete Mieze in Not

Die neun Monate alte „Neugierdsnase“ hatte am Sonntagvormittag zu tief in die Öffnung eines Abflussrohrs am Großvolderberg geschaut. „Nala“ spazierte das Betonrohr nach unten, bis dieses in ein Plastikrohr überging – Endstation! Weil ihr GPS-Halsband keine Daten mehr lieferte, schlug Besitzerin Magdalena Klingenschmid Alarm.