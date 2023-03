Bundes-SPÖ spielt Mitgliederbefragung herunter

Die SPÖ will am Montag die Regeln für ihre Mitgliederbefragung ein weiteres Mal definieren. Vor der Sitzung des Präsidiums betonte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch allerdings, dass es bei dem Votum ohnehin nur um die Erhebung eines Stimmungsbildes gehe. Die Entscheidung müsse so und so auf einem außerordentlichen Parteitag fallen. Daher hält er auch keine „Stichbefragung“ unter den Mitgliedern für nötig, sollte bei der Befragung keine absolute Mehrheit erreicht werden. Unterdessen gibt es Warnungen von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer an die Bundespartei.