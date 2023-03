Lindner möchte Ordnung in SPÖ-Befragung bringen

SPÖ-Chef Michael Lindner wird - wie in der „Krone“ schon vorweggenommen - am Montag (27. März) im Sonderparteipräsidium bzw. Vorstand vorschlagen, dass von den Kandidaten für den Parteisitz „eine geringe Anzahl an Unterstützungserklärungen“ verlangt werde, damit diese auf der Liste für die Mitgliederbefragung landen. Beim Mitgliederentscheid 2022 in Oberösterreich waren die Unterschriften von einem Prozent der Mitglieder für eine Kandidatur notwendig, Lindner kann sich nun aber auch ein halbes Prozent vorstellen. Die 9.000 neuen Parteimitglieder und 73 Bewerbungen um den Parteivorsitz würden „das starke Interesse an der Ausrichtung der SPÖ“ zeigen: „Jetzt müssen alle in der SPÖ begreifen, dass die Befragung eine große Chance ist.“