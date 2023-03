Tötet Vogelgrippe-Welle auch Wale und Delfine?

Steckt die Vogelgrippe auch hinter rätselhaften Wal- und Delfinsterben in aller Welt? In den vergangenen Monaten waren H5N1-Infektionen auch bei Säugetieren wie Seelöwen, Waschbären, Füchsen, Bären und Mardern nachgewiesen worden. Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpasst und so auch dem Menschen gefährlicher werden könnte.