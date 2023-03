Proteste, Streik, Gewalt: In Paris regiert die Wut

„Man spürt die schlechte Stimmung überall, sie deckt alles zu. So war es noch nie in dieser Stadt.“ Doris Barbier lebt seit 30 Jahren in Paris, sie unterrichtet an der Universität Sorbonne, die derzeit, wie so vieles im Land, lahmgelegt ist. Die Sorge um die Zukunft ist ihr deutlich anzumerken, die Österreicherin berichtet von einer aggressiven Stimmung, davon, dass kein Ende abzusehen ist und niemand weiß, wie es weiter geht.