Zwei Teenager in Paris bei Protesten festgenommen

Zwei Teenager aus Österreich sind am vergangenen Freitag in Paris vorübergehend im Polizeigewahrsam gelandet. Die beiden 15-Jährigen wurden offenbar im Zuge von Protesten gegen die Pensionsreform festgenommen. Wie das Außenministerium erklärte, konnte die österreichische Botschaft in Paris nach einer entsprechenden Information „eine rasche Freilassung“ erreichen.