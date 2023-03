Hundert Liter Heizöl gelangten in Tiroler Bach

Ein Passant hatte am Freitagvormittag Alarm geschlagen, nachdem er dort, wo der Dorfbach in den Inn mündet, eine stark riechende Flüssigkeit bemerkt hatte. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften an und begann sofort mit der Schadensbekämpfung. „Wir errichteten sofort eine Ölsperre und streuten schwimmfähiges Bindemittel auf“, heißt es vom Einsatzkommando.