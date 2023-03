Spenden-Radler hilft schwerkranken Kindern

Auf‘s Rad steigen und Leben retten

Die „Tour de Herz“ führt am 17. Juni von Passau über Linz, Melk, Mautern und Tulln bis nach Wien. Erwartet werden bis zu 200 Radler. Haselmann selbst will die 315 Kilometer in knapp zehn Stunden im Fahrradsattel abspulen. Treffpunkt in Wien ist das Alte AKH um 17 Uhr.