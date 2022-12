Radfahrer wurde zum „Poldi des Jahres“ gekürt

Trophäe überreicht

Die Tourteilnehmer radeln von Wien aus über Tulln und St. Pölten bis nach Ybbs und dann wieder zurück in die Bundeshauptstadt. Jeder Starter sammelt Spenden in der Höhe von mindestens 300 Euro. „Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit, unserem sportlichen ,Poldi des Jahres’ zu helfen“, erklärt „NÖ-Krone“-Leiter Lukas Lusetzky, der die Trophäe in der Redaktion am Riemerplatz überreichte.